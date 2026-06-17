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Армия

Российские бойцы в течение суток уничтожили пять станций Starlink ВСУ

ТАСС: ВСУ потеряли за сутки пять станций Starlink
Lisi Niesner/Reuters

Бойцы группировки войск «Восток» в течение суток уничтожили пять станций спутниковой связи Starlink Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом ТАСС рассказал офицер пресс-центра группировки Михаил Герасимов.

Кроме станций Starlink, противник за сутки потерял 12 пунктов управления беспилотной авиацией и 32 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.

16 июня сообщалось, что российские специалисты разработали комплекс «Волна Купол Гарант» для блокировки каналов спутниковой связи Starlink. Система защищает до 20 кв. км территории и влияет на беспилотники противника. Украинская сторона утверждает, что восемь направленных на спутник антенн системы «Волна Купол Гарант» передают помехи, заглушающие связь, и нарушают работу дронов-камикадзе с терминалами Starlink.

За день до этого глава Чеченской республики Рамзан Кадыров заявил о ликвидации системы спутниковой связи Starlink ВСУ.

Ранее Индия приостановила одобрение Starlink из-за опасений его военного применения.

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