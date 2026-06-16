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Армия

В России разработали «глушилку» Starlink

РФ начала применять комплекс «Волна Купол Гарант» для глушения спутников Starlink
Alan Sau/Shutterstock/FOTODOM

Российские специалисты разработали комплекс «Волна Купол Гарант» для блокировки каналов спутниковой связи Starlink. Об этом пишет Telegram-канал «Военный осведомитель».

Авторы канала обратили внимание на заявления властей Киева в связи с появлением упомянутой системы, которая активно используется Россией. Комплекс состоит из нескольких прицепов, на которых установлены спутниковые тарелки под радиопрозрачным колпаком. Отмечается, что каждый прицеп вмещает пару тарелок, которые также можно установить на землю.

Система защищает до 20 кв метров территории и влияет на беспилотники противника. Украинская сторона утверждает, что восемь направленных на спутник антенн системы «Волна Купол Гарант» передают помехи, заглушающие связь, и нарушают работу дронов-камикадзе с терминалами Starlink.

Президент РФ Владимир Путин ранее заявил об активной разработке в России специализированной спутниковой группировки, предназначенной для управления новейшими тяжелыми боевыми беспилотниками. Речь идет о создании орбитальной системы, которая обеспечит контроль дронов на значительном удалении и стабильную связь там, где отсутствуют наземные коммуникационные и навигационные сети.

Как подчеркнул президент, работа продвигается оперативно и качественно. Разрабатываемая в России низкоорбитальная спутниковая группировка не уступает системе Starlink, добавил он.

Ранее Кадыров заявил о ликвидации системы Starlink ВСУ в зоне спецоперации.

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