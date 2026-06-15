Кадыров заявил о ликвидации системы Starlink ВСУ на СВО

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров заявил о ликвидации штурмовой группы и системы спутниковой связи Starlink Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ходе специальной военной операции (СВО). Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.

По его информации, бойцы батальона «Запад-Ахмат», 26-го отдельного отряда спецназначения, 82-го мотострелкового полка и пятой отдельной бригады спецназначения совместно с сотрудниками ОМВД России по Курчалоевскому району Чечни обнаружили и нейтрализовали украинскую штурмовую группу, расчет операторов беспилотников ВСУ, систему Starlink и укрепление украинских сил на территории частной застройки.

Кадыров подчеркнул, что планы неприятеля удалось пресечь благодаря отличной совместной работе российских бойцов — от операторов аэроразведки до расчетов ударных БПЛА. ВСУ понесли ощутимые потери в живой силе, инженерных конструкциях и технических средствах, сообщил глава Чечни.

До этого российские военные отметили снижение активности украинских дронов «Баба-Яга» на харьковском направлении.

Ранее Кадыров выступил против переговоров по Украине.