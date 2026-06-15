Патрушев рассказал о подготовке Западом превентивных ударов по базам России

Страны Запада готовятся не просто к блокаде Балтики и Черного моря, они, согласно поступающей информации, прорабатывают сценарии превентивных ударов по морским базам России. Об этом в интервью «Российской газете» заявил помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев.

В связи с этим он отметил, что необходимо обеспечить своевременное рассредоточение и боевую готовность Военно-морского флота России, способность противостоять всему спектру угроз, включая беспилотники, диверсии и кибератаки.

Патрушев также рассказал, в порты РФ регулярно приходят торговые суда с закрепленными на днище магнитными минами, то есть превращенные в плавучие бомбы. По его словам, специалисты обнаруживают и обезвреживают эти взрывные устройства.

«Кстати, есть подозрения, что мины ставятся в европейских портах», — продолжил помощник российского лидера.

Кроме того, он сказал, что главным для России является «активная, напористая стратегия».

«Наш ВМФ за счет своей выучки и решительности должен перехватывать инициативу, навязывать свою волю оппонентам у их берегов», — добавил Патрушев.

До этого командующий Военно-воздушными силами Германии генерал-лейтенант Хольгер Нойманн заявил, что в случае конфликта с Россией НАТО будет наносить удары по объектам в Калининграде, на Кольском полуострове, в Санкт-Петербурге и в акватории Черного моря. Он подчеркнул, что Германия готова «сражаться хоть сегодня ночью» против России и будет защищать «каждый дюйм» территории НАТО.

Ранее в Литве заявили, что РФ «может потерять Калининград» в случае конфликта с НАТО.