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ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
Армия

Иран пригрозил «жестко ответить» на нарушение Израилем перемирия в Ливане

Иран обвинил Израиль в нарушении перемирия в Ливане, пригрозив «жестким ответом»
Vahid Salemi/AP

Центральный штаб «Хатам аль-Анбия» иранской армии обвинил Израиль в многочисленных нарушениях перемирия в Ливане и пригрозил еврейскому государству «жестким ответом». Об этом сообщает расположенный в Тегеране англоязычный международный новостной телеканал Press TV.

В заявлении «Хатам аль-Анбия» утверждается, что израильская сторона в течение последних двух дней 84 раза нарушила режим прекращения огня на юге Ливана. В штабе иранской армии предупредили, что если Израиль не прекратит совершать преступления против мирного населения, то ему следует ожидать «жесткого ответа от могущественных вооруженных сил» Исламской Республики.

15 июня сообщалось, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил президенту США Дональду Трампу о планах продолжить военную кампанию против проиранского шиитского движения «Хезболла» в Ливане, несмотря на планы Вашингтона и Тегерана подписать мирное соглашение.

Ранее в парламенте Ирана рассказали о последствиях атак Израиля на Ливан.

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