Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
Армия

БПЛА нанес удар по штабу иранских оппозиционных сил в Ираке

Al Hadath: беспилотник атаковал штаб иранских оппозиционных сил в Ираке
Aleksandr Gusev/Global Look Press

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) ударил по штаб-квартире оппозиционно настроенных отрядов Демократической партии Иранского Курдистана в Ираке. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал Al Hadath.

«БПЛА нанес удар по штабу оппозиционной Демократической партии Иранского Курдистана (ДПИК) в городе Кёй Санджак в Иракском Курдистане», — говорится в сообщении.

При этом источник не уточнил, кому мог принадлежать данный беспилотник.

В мае сообщалось, что в Иракском Курдистане оппозиционные Ирану военизированные подразделения попали под ракетный обстрел. Под ударом оказался лагерь в местечке Джезникан, который находится недалеко от города Эрбиль на северо-востоке Ирака. В материале телеканала Al Hadath уточняется, что ракеты по отрядам были выпущены с территории Исламской Республики.

До этого газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что Израиль создал тайную базу в пустыне в Ираке для поддержки своей воздушной кампании против Ирана и наносил авиаудары по иракским войскам, которые почти обнаружили ее в начале войны.

Ранее американский журнал объяснил, почему США на самом деле не победили Иран.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Больше детей — ниже ставка? Какой станет семейная ипотека с 1 июля 2026 года
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!