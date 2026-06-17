БПЛА нанес удар по штабу иранских оппозиционных сил в Ираке

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) ударил по штаб-квартире оппозиционно настроенных отрядов Демократической партии Иранского Курдистана в Ираке. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал Al Hadath.

«БПЛА нанес удар по штабу оппозиционной Демократической партии Иранского Курдистана (ДПИК) в городе Кёй Санджак в Иракском Курдистане», — говорится в сообщении.

При этом источник не уточнил, кому мог принадлежать данный беспилотник.

В мае сообщалось, что в Иракском Курдистане оппозиционные Ирану военизированные подразделения попали под ракетный обстрел. Под ударом оказался лагерь в местечке Джезникан, который находится недалеко от города Эрбиль на северо-востоке Ирака. В материале телеканала Al Hadath уточняется, что ракеты по отрядам были выпущены с территории Исламской Республики.

До этого газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что Израиль создал тайную базу в пустыне в Ираке для поддержки своей воздушной кампании против Ирана и наносил авиаудары по иракским войскам, которые почти обнаружили ее в начале войны.

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