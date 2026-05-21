Ракеты с территории Ирана ударили по лагерю оппозиции на севере Ирака

В Иракском Курдистане оппозиционные Ирану военизированные отряды были обстреляны ракетами, передает Al Hadath.

Телеканал уточняет, что под удар попал лагерь в местечке Джезникан, находящемся севернее иракского города Эрбиль. Ракеты были выпущены с территории Ирана.

В конце апреля в Багдаде был сбит разведывательный БПЛА, который пролетал неподалеку от посольства США. При атаке «были активированы системы защиты» американского диппредставительства.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран наносил удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

Ранее подверглась атаке военная база США в столице Ирака.