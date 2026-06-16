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ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
Армия

Разведка США заявила о риске перекрытия Ормузского пролива

CNN: разведка США считает, что Иран может в любой момент перекрыть Ормуз
Dado Ruvic/Reuters

В американской разведке считают, что у Ирана есть возможность в любой момент перекрыть Ормузский пролив. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.

«Иран доказал, что может перекрыть доступ к проливу во время конфликта, и, по оценкам американской разведки, это может произойти снова», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе конфликта со Иран якобы осознал новые возможности по использованию подобных методов в будущем.

15 июня США и Иран объявили о достижении соглашения, которое предусматривает прекращение боевых действий и открытие Ормузского пролива. Проект документа также включает снятие морской блокады, нефтяные послабления, разблокировку иранских активов и дальнейшие переговоры по ядерной программе.

Об очередном закрытии пролива для судоходства Тегеран объявил 11 июня, уточнив, что эта мера распространяется и на те суда, которые ранее уже получили разрешение на проход через Ормуз. В Иране добавили, что распоряжение будет действовать вплоть до особого уведомления о его отмене. Оно пока не поступало.

Ранее востоковед объяснил, что означает для России сделка США и Ирана.

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