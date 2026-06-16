Маленький ребенок оказался в больнице после удара беспилотника в ЛНР

Пасечник: при атаке БПЛА в Сватове пострадала женщина и ее трехлетняя дочь

Трехлетняя девочка и ее мать получили ранения в результате атаки украинского беспилотника на Сватовский муниципальный округ в Луганской народной республике. Об этом сообщил глава региона Леонид Пасечник.

Пасечник сообщил, что в результате атаки пострадали два человека — трехлетний ребенок и 35-летняя женщина. Девочка получила тяжелые ранения и была госпитализирована в медицинское учреждение.

Мать ребенка также находится под наблюдением врачей и получает необходимую медицинскую помощь.

Накануне сообщалось, что в Рыбинске Ярославской области тушили пожар на топливной базе, который начался после атаки украинских беспилотников.

До этого стало известно, что в Сызранском районе Самарской области произошел лесной пожар, который возник из-за падения обломков беспилотного летательного аппарата.

Ранее очевидцы сняли упавший дрон в одном из дворов Воронежа.