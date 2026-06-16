Депутат из Ростовской области погибла в зоне спецоперации

SHOT: ростовский депутат Подкопаева погибла в зоне СВО при атаке беспилотника

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Депутат Щепкинского сельского поселения Аксайского района Ростовской области Ангелина Подкопаева погибла в зоне СВО. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным канала, 42-летняя Подкопаева погибла в ДНР в результате атаки беспилотника. В январе 2026 года она заключила контракт с Минобороны России и отправилась в зону боевых действий. Как отмечает SHOT, депутат объясняла свое решение желанием лично узнать, с какими трудностями сталкиваются военнослужащие.

С начала спецоперации Подкопаева занималась волонтерской деятельностью и доставляла гуманитарную помощь в зону боевых действий.

До избрания депутатом она возглавляла дом культуры в поселке Щепкин. У Ангелины Подкопаевой остались двое детей — 16-летний сын и 12-летняя дочь.

Накануне стало известно, что в зоне СВО погиб каскадер Чингиз Додиев, известный по работе над фильмом «Майор Гром» и рядом других кинопроектов.

Ранее на СВО погиб Герой России Наран Очир-Горяев.