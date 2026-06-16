Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
Армия

Украинских мобилизованных досрочно отправили в войска после мятежа

ТАСС: мобилизованных после мятежа в «Десне» направили в части ВСУ
Ukrainian Armed Forces/Reuters

Украинских мобилизованных после мятежа на полигонах учебного центра «Десна» в Черниговской области распределили по подразделениям ВСУ до завершения курса базовой военной подготовки. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

По словам собеседника агентства, мобилизованных направили на доукомплектование ряда соединений украинской армии. В частности, речь идет о 57-й отдельной мотопехотной бригаде и 127-й отдельной тяжелой механизированной бригаде, действующих на волчанском направлении.

До этого представители российских силовых структур сообщали, что в результате мятежа, который мобилизованные устроили на полигоне, несколько инструкторов получили травмы, несовместимые с жизнью.

Всеобщая мобилизация на Украине действует с февраля 2022 года и неоднократно продлевалась. Изначально призыву подлежали мужчины в возрасте от 27 до 60 лет, однако в апреле 2024 года нижнюю планку призывного возраста снизили до 25 лет.

Ранее более 40 украинцев 18-24 лет мобилизовали за предполагаемое сотрудничество с Россией.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Украина в фокусе Трампа, продление выплаты россиянам и «медленные» путешествия. Что нового к утру 16 июня
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!