ТАСС: мобилизованных после мятежа в «Десне» направили в части ВСУ

Украинских мобилизованных после мятежа на полигонах учебного центра «Десна» в Черниговской области распределили по подразделениям ВСУ до завершения курса базовой военной подготовки. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

По словам собеседника агентства, мобилизованных направили на доукомплектование ряда соединений украинской армии. В частности, речь идет о 57-й отдельной мотопехотной бригаде и 127-й отдельной тяжелой механизированной бригаде, действующих на волчанском направлении.

До этого представители российских силовых структур сообщали, что в результате мятежа, который мобилизованные устроили на полигоне, несколько инструкторов получили травмы, несовместимые с жизнью.

Всеобщая мобилизация на Украине действует с февраля 2022 года и неоднократно продлевалась. Изначально призыву подлежали мужчины в возрасте от 27 до 60 лет, однако в апреле 2024 года нижнюю планку призывного возраста снизили до 25 лет.

Ранее более 40 украинцев 18-24 лет мобилизовали за предполагаемое сотрудничество с Россией.