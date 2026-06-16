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Армия

В Татарстане объявили ракетную опасность

МЧС РФ: в Татарстане введена ракетная опасность
Таисия Лисковец/РИА Новости

В республике Татарстан действует ракетная опасность, сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС РФ.

«Внимание! На территории Республики Татарстан введен режим «Ракетная опасность», — говорится в сообщении ведомства.

Местных жителей призывают принять меры безопасности.

10 июня во всех регионах Уральского федерального округа вводили ракетная опасность.

Полномочный представитель президента РФ в УрФО Артем Жога призывал жителей сохранять спокойствие и соблюдать бдительность.

До этого губернатор Омской области Виталий Хоценко сообщил, что в регионе была объявлена беспилотная опасность.

В этот же день губернатор Владимирской области Александр Авдеев сообщил, что в результате атаки беспилотных летательных аппаратов на регион произошел пожар на двух объектах инфраструктуры.

Ранее при атаке ВСУ на Белгородский округ были повреждены более 230 квартир и домов.

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