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Армия

Российское посольство обвинило власти Канады во лжи о пожаре в Киево-Печерской лавре

Посольство России: правительство Канады лжет о пожаре в Киево-Печерской лавре
Global Look Press

Канадское правительство намеренно распространяет ложь о причинах пожара в Киево-Печерской лавре. Об этом говорится в заявлении посольства России в Оттаве, опубликованном в социальной сети X.

В офисе премьер-министра Канады, отмечает российское посольство, прекрасно знают, что комплекс Киево-Печерской лавры поразила ракета украинской противовоздушной обороны, запущенная из поставленной Соединенными Штатами системы Patriot.

В заявлении подчеркивается, что Вооруженные силы России никогда не планировали наносить удары по гражданской инфраструктуре.

15 июня военный эксперт, капитан запаса первого ранга Василий Дандыкин заявил, что причиной падения ракеты американского комплекса Patriot на Киево-Печерскую лавру стала потеря ориентации просроченного снаряда.

В ночь на 15 июня Вооруженные силы России нанесли массированный удар по Украине, поразив инфраструктуру производства, хранения и доставки беспилотников, а также военные аэродромы в разных городах. После атаки президент Украины Владимир Зеленский обвинил Москву в ударе по Киево-Печерской лавре. В Минобороны РФ опровергли эти обвинения и заявили, что пожар в храмовом комплексе стал следствием некорректной работы комплекса Patriot, находящегося на вооружении украинских войск.

Ранее Захарова обвинила Запад во лжи об атаке РФ на Киево-Печерскую лавру.

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