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Армия

Военный эксперт назвал причину падения ракеты Patriot на Киево-Печерскую лавру

Дандыкин: пожар в Киево-Печерской лавре возник из-за падения просроченной ракеты
Министерство обороны Украины

Военный эксперт, капитан запаса первого ранга Василий Дандыкин заявил, что причиной падения ракеты американского комплекса Patriot на Киево-Печерскую лавру стала потеря ориентации просроченного снаряда. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По словам эксперта, США поставляют Украине комплексы с истекшими сроками годности, поскольку качественная военная техника была отправлена на конфликт с Ираном. Европейцы, по его словам, не хотят делиться с Киевом новейшим оружием.

«Эти комплексы в принципе не способны уничтожать не просто гиперзвуковое оружие наше, но и такие ракеты квазибаллистические, как комплексы «Искандер», — сказал он.

Просроченные ракеты могут терять ориентацию и падать туда, куда не следует, добавил Дандыкин.

В ночь на 15 июня Вооруженные силы России нанесли массированный удар по Украине, поразив инфраструктуру производства, хранения и доставки беспилотников, а также военные аэродромы в разных городах. После атаки президент Украины Владимир Зеленский обвинил Москву в ударе по Киево-Печерской лавре. В Минобороны РФ опровергли эти обвинения и заявили, что пожар в храмовом комплексе стал следствием некорректной работы комплекса Patriot, находящегося на вооружении украинских войск.

Ранее Захарова обвинила Запад во лжи об атаке РФ на Киево-Печерскую лавру.

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