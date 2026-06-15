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Армия

Украинские СМИ случайно оправдали удар российских войск по киностудии имени Довженко

Украинские СМИ опубликовали фото киностудии Довженко с деталями для БПЛА
Сергей Бобылев/РИА Новости

Украинское издание «Новое Время» опубликовало фотографии с месте удара российских войск по киностудии имени Александра Довженко в Киеве, на которых были видны крылья беспилотников. Об этом сообщил блогер Анатолий Шарий в своем Telegram-канале.

На кадрах журналисты показаны обломки здания, а также заявили, что в результате атаки были уничтожены тысячи исторических костюмов. Однако на одном из фото заметили крылья дронов-камикадзе FP-2. Позже пост был удален.

«Таким образом издание «Новое Время» беспрецедентным образом подтвердило опасения касательно того, что производства дронов «шифруют», размещая их в достаточно знаковых, а иногда и культовых местах», — написал Шарий.

Днем 15 июня в Минобороны РФ сообщили, что российские военные поразили за сутки места хранения и сборки дальних беспилотников Вооруженных сил Украины. По информации ведомства, атаки производились оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск армии России.

Ранее эксперт назвал пропагандистским трюком удар по Киево-Печерской лавре.

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