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Патрушев рассказал о заходах в российские порты судов с минам на днище

Патрушев: в порты России регулярно приходят торговые суда с магнитными минами
Григорий Сысоев/РИА Новости

В порты России стали регулярно приходить суда с магнитными минами, закрепленными на днище. Об этом в интервью «Российской газете» заявил помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев.

По его словам, специалисты обнаруживают и обезвреживают эти взрывные устройства.

«Есть подозрения, что мины ставятся в европейских портах», — добавил помощник российского лидера.

25 мая в ФСБ России сообщили, что силовики предотвратили теракт на газовозе «Аррхениус», прибывшем из Бельгии в порт Усть-Луга Ленинградской области для загрузки и дальнейшего следования в Турцию.

По информации ведомства, при обследовании подводной части корпуса судна водолазы нашли в районе машинного отделения посторонние предметы, закрепленные на магнитах и имевшие признаки взрывных устройств. Специалисты взрывотехнической группы заключили, что эти предметы представляют собой взрывные устройства, выполненные по типу морских магнитных мин предположительно в одной из стран НАТО с использованием промышленных изделий.

Ранее эксперты предположили, кто стоит за атаками на танкеры из российских портов.

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