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Минобороны расширило список противопоказаний для службы по контракту

Минобороны включило шизофрению в перечень противопоказаний для контрактников
Алексей Майшев/РИА Новости

Минобороны России расширило список медицинских противопоказаний для службы по контракту. Соответствующий приказ вступил в силу 15 июня, сообщается на официальном портале правовых актов.

Согласно документу, в войска не возьмут граждан с шизофренией, хроническими бредовыми расстройствами, фобическими тревожными расстройствами, обсессивно-компульсивным расстройством, посттравматическим стрессовым расстройством, умственной отсталостью, а также с расстройствами поведения, вызванными употреблением психоактивных веществ.

Проект приказа ведомство опубликовало еще в марте 2026 года. В предыдущей редакции перечня была лишь обобщенная формулировка «Психические расстройства и расстройства поведения».

В конце января министр обороны Андрей Белоусов утвердил расширенный список медицинских противопоказаний для контрактников с категорией «ограниченно годен». В перечень включили все формы сахарного диабета (ранее ограничивались только первым типом), заболевания и пороки развития аорты, магистральных сосудов и лимфатической системы с умеренными нарушениями кровотока. Также в число противопоказаний вошли последствия травм и переломов костей туловища и конечностей, включая сложные переломы длинных костей, которые привели к ограничению их функций.

Ранее Госдума приняла закон о защите мигрантов за службу по контракту.

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