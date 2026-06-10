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Госдума приняла закон о защите мигрантов за службу по контракту

В России не будут депортировать контрактников-иностранцев
Сергей Бобылев/РИА Новости

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, запрещающий применять ряд миграционных ограничений к иностранным гражданам и лицам без гражданства, проходящим военную службу по контракту в Вооруженных силах РФ и других воинских формированиях. Об этом сообщили на сайте нижней палаты.

Изменения внесут в законы «О порядке выезда из РФ и въезда в РФ» и «О правовом положении иностранных граждан в РФ». Согласно документу, в отношении иностранцев и лиц без гражданства, которые проходят военную службу по контракту в ВС РФ или иных воинских формированиях, а также проходили такую службу и участвовали в боевых действиях, не смогут приниматься решения о неразрешении въезда в Россию, нежелательности пребывания в стране, депортации, реадмиссии и сокращении срока временного пребывания.

Кроме того, таким лицам нельзя будет отказать в выдаче либо аннулировать разрешение на временное проживание, разрешение на временное проживание в целях получения образования, вид на жительство, патент или разрешение на работу.

Закон также определяет случаи, при которых вид на жительство члену семьи военнослужащего не выдается либо подлежит аннулированию. Среди оснований — призывы к насильственному изменению конституционного строя России, финансирование или подготовка террористической и экстремистской деятельности, использование поддельных документов и предоставление ложных сведений.

Основанием для отказа или аннулирования также могут стать тяжкие и особо тяжкие преступления, преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков, наличие неснятой или непогашенной судимости, выезд за границу для постоянного проживания, длительное отсутствие в России, фиктивный брак с гражданином РФ и непредоставление уведомлений о проживании в стране в течение двух лет подряд.

Помимо этого, вид на жительство не будут выдавать или он будет аннулироваться в случае принятия решения о нежелательности пребывания иностранца в России либо запрета на его въезд в страну.

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