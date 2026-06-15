Пожар локализован на месте падения бомбардировщика Ту-22М3

На месте падения бомбардировщика Ту-22М3 в Иркутской области работают пожарные подразделения, пожар локализован. Об этом в мессенджере «Макс» сообщил губернатор региона Игорь Кобзев.

«На данный момент пожар локализован на площади 400 кв.метров», — написал он.

Глава Иркутской области также уточнил, что все члены экипажа найдены местными жителями недалеко от села Каменка, они живы и сейчас доставляются в больницу.

Более подробной информации о крушении пока нет, на месте ЧП работают оперативные службы.

До этого в сети появились кадры, на которых тяжелый сверхзвуковой самолет Ту-22М3 падает на берегу Ангары в районе Свирска. На опубликованных снимках видно, что самолет совершил маневр, после чего начал резко лететь вниз. Спустя время на месте поднялся столб дыма.

Ранее в Татарстане рухнул самодельный летательный аппарат.