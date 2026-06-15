Российские дроны уничтожили группировки ВСУ на Добропольском направлении

Операторы беспилотников группировки войск «Центр» уничтожили четыре боевые бронированные машины ВСУ на добропольском направлении, сорвав ротацию украинских подразделений. Об этом сообщили ТАСС в Минобороны России.

По данным ведомства, расчеты ударных БПЛА подразделения войск беспилотных систем 51-й гвардейской армии во время боевого дежурства обнаружили движение четырех бронемашин противника. После выявления целей операторы дронов нанесли по ним серию точных ударов, в результате чего техника была обездвижена и уничтожена.

В Минобороны отметили, что эти действия нарушили ротацию личного состава ВСУ и затруднили работу логистических маршрутов на переднем крае.

Кроме того, военнослужащие группировки серией ударов уничтожили две самоходные артиллерийские установки ВСУ, замаскированные в лесополосах.

Также на добропольском направлении расчеты разведывательных беспилотников выявили перемещение пехоты и скопления украинских военных в укрепленных опорных пунктах. После этого операторы FPV-дронов нанесли удары по обнаруженным позициям, поразив намеченные цели.

Отдельно в Минобороны сообщили, что спецназ войск беспилотных систем группировки «Центр» уничтожил десятки единиц автомобильной и бронированной техники, которую противник пытался использовать для контратак на добропольском направлении.

По информации ведомства, удары наносились по пикапам, применявшимся для переброски личного состава и боеприпасов, а также по боевым бронированным машинам. Среди уничтоженной техники названы бронеавтомобили «Козак» и различные модификации пикапов с установленным крупнокалиберным вооружением.

Ранее российские десантники уничтожили подземную систему укреплений ВСУ в Запорожской области.