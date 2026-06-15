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Армия

Российские дроны уничтожили группировки ВСУ на Добропольском направлении

Минобороны: дроны группировки «Центр» атаковали колонну бронетехники ВСУ
Министерство обороны РФ

Операторы беспилотников группировки войск «Центр» уничтожили четыре боевые бронированные машины ВСУ на добропольском направлении, сорвав ротацию украинских подразделений. Об этом сообщили ТАСС в Минобороны России.

По данным ведомства, расчеты ударных БПЛА подразделения войск беспилотных систем 51-й гвардейской армии во время боевого дежурства обнаружили движение четырех бронемашин противника. После выявления целей операторы дронов нанесли по ним серию точных ударов, в результате чего техника была обездвижена и уничтожена.

В Минобороны отметили, что эти действия нарушили ротацию личного состава ВСУ и затруднили работу логистических маршрутов на переднем крае.

Кроме того, военнослужащие группировки серией ударов уничтожили две самоходные артиллерийские установки ВСУ, замаскированные в лесополосах.

Также на добропольском направлении расчеты разведывательных беспилотников выявили перемещение пехоты и скопления украинских военных в укрепленных опорных пунктах. После этого операторы FPV-дронов нанесли удары по обнаруженным позициям, поразив намеченные цели.

Отдельно в Минобороны сообщили, что спецназ войск беспилотных систем группировки «Центр» уничтожил десятки единиц автомобильной и бронированной техники, которую противник пытался использовать для контратак на добропольском направлении.

По информации ведомства, удары наносились по пикапам, применявшимся для переброски личного состава и боеприпасов, а также по боевым бронированным машинам. Среди уничтоженной техники названы бронеавтомобили «Козак» и различные модификации пикапов с установленным крупнокалиберным вооружением.

Ранее российские десантники уничтожили подземную систему укреплений ВСУ в Запорожской области.

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