Над российским регионом уничтожили ракету «Фламинго»

Над Орловской областью в ночь на понедельник была сбита ракета «Фламинго». Об этом сообщил губернатор региона Андрей Клычков в ходе оперативного совещания областного правительства.

По словам главы региона, речь идет о крупной ракете с большим объемом взрывчатого вещества. Клычков поблагодарил военных за успешное уничтожение цели, отметив, что ракета была сбита самолетом.

Кроме того, губернатор сообщал, что в течение ночи силы противовоздушной обороны уничтожили над территорией Орловской области два беспилотника и одну ракету. По его данным, в результате атаки никто не пострадал, разрушений также не зафиксировано.

Накануне Минобороны РФ заявило, что в ходе массированного удара был поражен завод «Маяк» в Киеве, который, по данным ведомства, производит стартовые ускорители для крылатых ракет «Фламинго». Также удары пришлись по «Киевскому агрегатному заводу» и «Авиаремонтному заводу №410 гражданской авиации», которые занимаются производством воздушных и космических летательных аппаратов.

Ранее власти Чебоксар сообщили о последствиях ракетной атаки ВСУ.