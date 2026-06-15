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Армия

В Тверской области обломок БПЛА упал на частный дом

В Тверской области после атаки БПЛА пострадал жилой дом
Shutterstock

В Ржевском округе Тверской области из-за атаки украинских беспилотников пострадал жилой дом. Об этом сообщил врио губернатора Тверской области Виталий Королев в мессенджере «Макс».

«В результате отражения атаки БПЛА обломки беспилотника упали на частный жилой дом», — написал он.

По словам Королева, женщина, которая в этот момент находилась внутри дома, не пострадала. Однако сам дом получил значительные повреждения — от взрыва была частично разрушена стена дома. Губернатором поручено в кратчайшие сроки организовать работу по ликвидации повреждений и оказать всю необходимую помощь жительнице этого дома.

До этого губернатор Курской области Александр Хинштейн рассказал, что за сутки в результате атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) пострадали шесть человек.

По его словам, в области было сбито 93 украинских беспилотника, еще 27 раз БПЛА ВСУ атаковали российскую территорию взрывными устройствами, 96 раз противник применил артиллерию по отселенным районам.

Ранее губернатор Ростовской области рассказал об отражении атаки на регион.

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