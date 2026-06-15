Губернатор рассказал об отражении атаки на Ростовскую область

Слюсарь: БПЛА уничтожены в Таганроге, Миллеровском и Азовском районах

Атаку украинских беспилотников отразили ночью в Ростовской области. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

«Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область БПЛА уничтожены в городе Таганрог, Миллеровском и Азовском районах», — написал он.

В результате атаки никто не пострадал, разрушений нет. Информация об этом будет уточняться, добавил губернатор.

Утром в понедельник губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил о повреждении двух мостов в результате массированного налета украинских беспилотников прошедшей ночью. Речь идет о мосте возле Чонгара, из-за повреждения которого было перекрыто движение через пункт пропуска «Джанкой», а также мосте, соединяющем Геническ с Арабатской стрелкой.

Накануне два человека пострадали под Курском после атаки дрона на магазин автозапчастей.

Ранее на Кубани при атаке украинских дронов загорелся морской терминал.