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Армия

Губернатор рассказал об отражении атаки на Ростовскую область

Слюсарь: БПЛА уничтожены в Таганроге, Миллеровском и Азовском районах
Сергей Пивоваров/РИА Новости

Атаку украинских беспилотников отразили ночью в Ростовской области. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

«Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область БПЛА уничтожены в городе Таганрог, Миллеровском и Азовском районах», — написал он.

В результате атаки никто не пострадал, разрушений нет. Информация об этом будет уточняться, добавил губернатор.

Утром в понедельник губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил о повреждении двух мостов в результате массированного налета украинских беспилотников прошедшей ночью. Речь идет о мосте возле Чонгара, из-за повреждения которого было перекрыто движение через пункт пропуска «Джанкой», а также мосте, соединяющем Геническ с Арабатской стрелкой.

Накануне два человека пострадали под Курском после атаки дрона на магазин автозапчастей.

Ранее на Кубани при атаке украинских дронов загорелся морской терминал.

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