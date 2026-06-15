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Армия

В Курской области из-за атак ВСУ за сутки ранены шесть человек

Хинштейн: шесть человек пострадали в результате атак ВСУ в Курской области
Александр Кряжев/РИА Новости

В Курской области в результате атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) пострадали шесть человек. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн в мессенджере «Макс».

По его словам, за сутки с 09 утра 14 июня по 09 утра 15 июня в области было сбито 93 украинских беспилотника, еще 27 раз БПЛА ВСУ атаковали российскую территорию взрывными устройствами, 96 раз противник применил артиллерию по отселенным районам.

«В результате атак пострадали 6 человек», — написал Хинштейн.

Противник бил по мирным гражданам. В деревне Гирьи Беловского района пострадала женщина 74 лет, в слободе Белой — 42-летний мужчина, 16-летняя девушка, а ее мама получила закрытую черепно-мозговую травму. В селе Дурово Рыльского района ранения получили мирные жители — 35-летний мужчина, а в Рыльске — 58-летний мужчина.

Из-за атак ВСУ в деревне Рыжевка Рыльского района сгорел частный дом, повреждена кровля у другого дома. В Рыльске, а также в селах Дурово, Поповка также зафиксированы повреждения домов и машин.

Ранее в Белгородской области ребенок пострадал при детонации взрывного устройства ВСУ.

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