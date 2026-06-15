В Белгородской области рассказали о последствиях ударов ВСУ

Три мирных жителя пострадали в Белгородской области от атак ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали беспилотниками Белгородскую область, вследствие чего пострадали три мирных жителя. Об этом региональный оперштаб сообщил в мессенджере «Макс».

Отмечается, что в городе Шебекине в результате детонации FPV-дрона на остановке ранения получили два человека. В тяжелом состоянии бойцами самообороны они были доставлены в Шебекинскую центральную районную больницу.

Также в хуторе Ржавец Шебекинского округа при атаке вражеского дрона на «Газель» пострадал водитель. Его госпитализировали.

В Минобороны РФ сообщили, что средства противовоздушной обороны в ночь на 15 июня уничтожили 123 украинских беспилотника, в том числе над Белгородской областью.

13 июня сообщалось, что в результате детонации взрывного устройства ВСУ на территории частного домовладения в селе Чайки Белгородской области пострадал ребенок. 13-летнего мальчика в тяжелом состоянии доставили в детскую областную клиническую больницу.

Ранее в Минобороны РФ подтвердили удары возмездия по Украине.