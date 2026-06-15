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Армия

Балицкий сообщил о попытке атаки на мост в направлении КПП «Джанкой»

Балицкий: ВСУ пытались атаковать мост в направлении КПП «Джанкой»
Владислав Сергиенко/РИА Новости

Украинские войска пытались атаковать автомобильный мост в направлении КПП «Джанкой», движение остановлено. Об этом заявил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.

«Киевским режимом были предприняты попытки атаковать автомобильный мост в направлении контрольно-пропускного пункта «Джанкой», — написал он.

Движение по мосту временно остановлено в целях безопасности. Проезд осуществляется в объезд: Мелитополь — Новоалексеевка — Новотроицкое — Чаплинка — Мирное — Армянск.

Был ли мост поврежден, губернатор не уточнил.

Утром в понедельник губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил о повреждении двух мостов в результате массированного налета украинских беспилотников прошедшей ночью. Речь идет о мосте возле Чонгара, из-за повреждения которого было перекрыто движение через пункт пропуска «Джанкой», а также мосте, соединяющем Геническ с Арабатской стрелкой.

Ранее на Кубани при атаке украинских дронов загорелся морской терминал.

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