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Армия

Украинский мародер рассказал об ухудшении положения ВСУ в Сумах

РИА: украинский мародер переехал в Сумы на фоне ухудшения положения ВСУ
Serhii Nuzhnenko/Reuters

Обстановка в Сумах ухудшилась для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил украинский мародер, выдающий себя за волонтера, Андрей Малов, пишет РИА Новости со ссылкой на российские силовые структуры.

«Один из «волонтеров» Андрей Малов сообщил, что вынужден со своей группой выехать из Донбасса в Сумы, где ситуация резко ухудшилась», — сказал собеседник агентства.

По его словам, Малов ездит по прифронтовым районам, чтобы заниматься мародерством. Источник отметил, что мужчина под предлогом эвакуации и оказания помощи местным жителям проникает в жилые дома и вывозит ценные вещи.

12 июня сообщалось, что украинский военнопленный из 53-го разведывательного батальона сдал российским бойцам около 12 позиций ВСУ на Сумском направлении. По словам солдата, что на этих участках находились украинские силы численностью порядка 30-40 человек.

До этого в Сумской области группа мобилизованных украинских военнослужащих расстреляла своего командира роты. Инцидент произошел в городе Глухов. После случившегося военным удалось скрыться и спрятаться у местных жителей.

Ранее несколько групп ВСУ под Сумами были уничтожены заградотрядами.

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