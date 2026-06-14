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Политика

В МИД объяснили сохранение безвиза для украинцев

МИД РФ: безвиз для украинцев остается в России из гуманитарных соображений
Владимир Баранов/РИА Новости

Директор консульского департамента МИД России Алексей Климов заявил в интервью РИА Новости, что безвизовый въезд в РФ сохраняется для граждан Украины из гуманитарных соображений.

Дипломат напомнил, что безвизовое соглашение между Россией и Украиной было подписано еще в 1997 году и имело большое значение для поддержания связей между народами, особенно семейных, поскольку у многих россиян есть родственники на Украине, а у украинцев — в России. Однако в 2023 году по инициативе Киева договор прекратил действие.

По словам Климова, принимая во внимание упомянутые гуманитарные аспекты, руководство России приняло решение сохранить для граждан Украины безвизовый порядок въезда в страну. С этой целью 29 сентября 2023 года был издан указ президента Российской Федерации №734 «О порядке въезда в Российскую Федерацию и выезда из Российской Федерации граждан Украины», который вступил в силу со дня подписания и продолжает действовать.

В мае директор департамента по работе с соотечественниками за рубежом МИД РФ Геннадий Овечко заявил, что десятки тысяч украинцев, уехавших в Европу после 2022 года, хотят переехать в Россию. Он отметил, что для приезжающих в Россию граждан Украины действует особая процедура проверки.

Ранее Путин заявил, что в России может проживать больше украинцев, чем на самой Украине.

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