На подлете к Москве сбили еще два БПЛА

Собянин: два вражеских дрона уничтожено на подлете к Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил на канале в мессенджере «Макс» о ликвидации еще двух БПЛА противника, летевших к столице.

По словам градоначальника, специалисты экстренных служб прибыли туда, где упали обломки дронов.

Первые четыре беспилотника были нейтрализованы средствами ПВО (противовоздушной обороны) около 7:56. На месте их падения тоже работали сотрудники оперативных служб. Таким образом, столицу 14 июня пытались атаковать восемь дронов.

Украинские беспилотники минувшей ночью атаковали сразу несколько российских регионов. В Орле после удара БПЛА по жилому дому один человек получил несовместимые с жизнью травмы, еще восемь жителей пострадали. В Ярославской области целью атаки стали объекты по хранению топлива. По данным Минобороны РФ, за ночь силы ПВО уничтожили 249 украинских дронов над регионами России, Крымом и акваторией Азовского моря.

Ранее под Белгородом сбили дрон с надписью «с любовью для жителей».