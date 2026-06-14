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ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
Армия

Полиция Японии задержала пьяных военных США за правонарушения

В Японии за нападение и незаконное проникновение задержаны два военных США
Bumble Dee/Shutterstock/FOTODOM

В японских городах Наха и Окинава задержали двух американских военных, пишет местная газета The Okinawa Times.

Издание уточняет, что инциденты произошли прошлой ночью. Полицейские задержали обоих солдат на местах происшествий. По предварительным данным, они были пьяны.

Согласно статье, в Нахе 28-летний военный ударил по голове сотрудника ресторана, из-за чего последний упал и несильно повредил правый локоть. Американец отрицает, что совершил нападение. В Окинаве задержали 21-летнего служащего учебного центра Корпуса морской пехоты США. Его подозревают в незаконном и беспричинном проникновении в общий коридор многоквартирного дома. Там военный начал звонить в квартиры. Американец признал вину.

2 мая в Марокко во время учений «Африканский лев» без вести пропали двое военных США. Солдаты исчезли вблизи учебной зоны Кап-Драа, расположенной недалеко от города Тан-Тан на юго-западе страны. Источник рассказал, что инцидент не связан с терроризмом, а был несчастным случаем.

Ранее пилота ВВС США сбили дважды за месяц на войне с Ираном.

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