Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Ограничения интернета в РоссииВойна США и Израиля против Ирана
Армия

Военные США пропали без вести на учениях в Африке

В Марокко на учениях «Африканский лев» без вести пропали двое военных США
Bumble Dee/Shutterstock/FOTODOM

В Марокко во время учений «Африканский лев» без вести пропали двое военных США. Об этом сообщает в соцсети X местное командование вооруженных сил США (AFRICOM).

В посте уточняется, что это произошло накануне вблизи учебной зоны Кап-Драа, расположенной недалеко от города Тан-Тан на юго-западе страны.

Весной прошлого года трое американских военных, пропавших во время маневров в Литве, получили несовместимые с жизнью травмы, еще один пропал без вести. Это произошло, когда солдаты на своей бронированной ремонтно-эвакуационной машине M88 Hercules выполняли задания по ремонту и буксировке обездвиженной тактической машины.

M88 Hercules впоследствии обнаружили в болоте под двухметровым слоем ила, поднять ее на сушу удалось только спустя неделю. Для того этого литовским военным пришлось насыпать земляную дамбу, после того как попытка откачать или осушить часть болота с помощью экскаваторов и бульдозеров окончилась неудачей.

Ранее «Газета.Ru» рассказала, как США вытащили из Ирана сбитого летчика F-15.

 
Теперь вы знаете
5 мегауспешных фанфиков. Зачем люди читают фанатские выдумки
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!