Военные США пропали без вести на учениях в Африке

В Марокко во время учений «Африканский лев» без вести пропали двое военных США. Об этом сообщает в соцсети X местное командование вооруженных сил США (AFRICOM).

В посте уточняется, что это произошло накануне вблизи учебной зоны Кап-Драа, расположенной недалеко от города Тан-Тан на юго-западе страны.

Весной прошлого года трое американских военных, пропавших во время маневров в Литве, получили несовместимые с жизнью травмы, еще один пропал без вести. Это произошло, когда солдаты на своей бронированной ремонтно-эвакуационной машине M88 Hercules выполняли задания по ремонту и буксировке обездвиженной тактической машины.

M88 Hercules впоследствии обнаружили в болоте под двухметровым слоем ила, поднять ее на сушу удалось только спустя неделю. Для того этого литовским военным пришлось насыпать земляную дамбу, после того как попытка откачать или осушить часть болота с помощью экскаваторов и бульдозеров окончилась неудачей.

Ранее «Газета.Ru» рассказала, как США вытащили из Ирана сбитого летчика F-15.