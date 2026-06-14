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Армия

Бойцы СВО подарили Путину шевроны после встречи в Кремле

Участники СВО подарили Путину шевроны и флаги после встречи в Кремле
Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

Бойцы специальной военной операции (СВО) подарили президенту России Владимиру Путину шевроны, батальонный и полковой флаги после встречи в Кремле, передает РИА Новости.

«С этим шевроном нашего батальона мы в прошлом году взяли населенные пункты Каменское и Степовое в Запорожской области. И считаем, что это наш небольшой подарок вам и новые победы — они тоже будут во имя России», — сказал военный главе государства.

Владимир Путин поблагодарил бойцов и пожелал им удачи. Кроме того, президент по просьбе военнослужащих расписался на фотографиях со своим портретом, а также на боевых знаменах.

12 июня, в День России, Владимир Путин встретился в Кремле с участниками СВО. В начале встречи глава государства прошел по помещению и пожал руку каждому военнослужащему.

Президент РФ рассказал бойцами, что старается регулярно общаться с представителями различных родов войск — как с рядовыми солдатами, так и с командующими группировок.

Ранее Путин рассказал, что будет с ветеранами СВО после окончания боевых действий.

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