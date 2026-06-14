Румыния подняла истребители по тревоге из-за инцидента на границе с Украиной

Румыния подняла в небо два истребителя из-за появления дронов у границы с Украиной

Два истребителя Eurofighter Typhoon были подняты в Румынии по тревоге из-за инцидента у границы с Украиной. Об этом сообщили в министерстве национальной обороны страны, передает румынский CTN News.

Инцидент произошел в ночь на 14 июня. По информации источника, в 00.10 (совпадает с мск) два истребителя Eurofighter Typhoon ВВС Италии, находящиеся на дежурстве Боевой службы воздушной полиции, вылетели с базы 57 имени Михаила Когэлничану для наблюдения за воздушной обстановкой на границе с Украиной после того, как в 12 км к востоку от Вылкова была обнаружена группа дронов.

Румынские военные уведомили о произошедшем Генеральную инспекцию по чрезвычайным ситуациям, жители уезда Тулча были предупреждены.

Самолеты вернулись на базу в 01.44. Сообщений о несанкционированных вторжениях беспилотников или столкновениях их с землей не поступало, уточнили в министерстве.

В ночь на 29 мая беспилотник попал в жилой дом в румынском городе Галац, расположенном недалеко от границы с Одесской областью Украины. Как рассказали в местной службе экстренного реагирования, в результате удара пострадали два человека, около 70 человек были эвакуированы. Как заявил президент Румынии Никушор Дан, этот аппарат входил в группу из 43 дронов, пересекших территорию Украины к северу от Дуная.

Ранее власти Румынии вызвали посла России после падения БПЛА.