Губернатор рассказал о последствиях атаки ВСУ на Смоленскую область

Анохин: пожилая женщина пострадала после ночной атаки БПЛА на Смоленскую область

В результате атаки беспилотников на Смоленскую область пострадала пожилая женщина. Об этом сообщил губернатор региона Василий Анохин.

По его словам, в ночь на 14 июня украинские беспилотники атаковали территорию области. В Вязьме после падения обломков одного из дронов был поврежден частный жилой дом, после чего произошло возгорание.

Губернатор уточнил, что в результате происшествия пострадала местная жительница пожилого возраста. Ее доставили в больницу. Анохин сообщил, что состояние женщины оценивается как стабильное. Медики оказывают ей необходимую помощь.

Пожар, возникший после падения обломков беспилотника, к настоящему моменту локализован. На месте продолжают работать сотрудники МЧС и оперативные службы.

Глава региона также напомнил жителям, что для вызова экстренных служб действует единый номер 112.

Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 249 беспилотных летательных аппаратов ВСУ над территорией России за ночь. Дроны были сбиты над территориями Брянской, Белгородской, Воронежской, Курской, Орловской, Калужской, Тульской, Ростовской, Владимирской, Рязанской, Астраханской, Ярославской, Тверской, Костромской областей, Республики Крым, а также над акваторией Азовского моря.

Ранее в Госдуме рассказали о тактике дроновых атак Украины.