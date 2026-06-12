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Армия

Более 185 БПЛА атаковали регионы России

Силы ПВО за 12 часов сбили 185 дронов над 12 регионами России и Азовским морем
Сергей Мирный/РИА Новости

Российские силы ПВО (противовоздушной обороны) за 12 часов уничтожили над 12 регионами страны и Азовским морем 185 беспилотников ВСУ самолетного типа. Об этом сообщает Минобороны РФ на канале в мессенджере «Макс».

В ведомстве уточнили, что налеты дронов произошли в период с 8:00 до 20:00. БПЛА ликвидировали над Белгородской, Брянской, Курской, Калужской, Новгородской, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской областями, Крымом, Московским регионом и акваторией Азовского моря.

В День России, 12 июня, президент Владимир Путин встретился в Кремле с участниками СВО. По его словам, правительство РФ думает, как трудоустроить ветеранов после окончания боевых действий. Глава государства пообещал улучшать систему повышения их квалификации. Таким образом военные получат возможность получить среднее специальное и высшее специальное гражданское образование.

Ранее в Швеции допустили начало войны России и НАТО.

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