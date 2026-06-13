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Армия

Минобороны назвало количество сбитых за день украинских БПЛА

Минобороны: средства ПВО РФ за день сбили 109 украинских беспилотника
Евгений Биятов/РИА Новости

В течение суток российские средства противовоздушной обороны успешно перехватили и уничтожили 109 украинских беспилотников самолетного типа, которые находились над различными регионами России и акваторией Черного моря. Об этом сообщило Министерство обороны России на платформе «Макс».

«13 июня текущего года, с 07:00 до 20:00 по московскому временидежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 109 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Курской, Тульской, Липецкой, Калужской, Орловской, Смоленской, Брянской, Рязанской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваторией Черного моря», — указано в официальном сообщении.

Накануне Москва подверглась массированному налету дронов. По заявлению столичного градоначальника Сергея Собянина, средствами противовоздушной обороны было нейтрализовано 27 аппаратов.

Ранее российские «Герани» поразили цеха по производству беспилотников ВСУ в Харьковской области.

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