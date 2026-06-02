Депутат Рады заявил о бесполезности поставок шведских истребителей на Украину

Anders Wiklund/TT News Agency via Reuters

Поставки на Украину шведских истребителей Gripen не имеют никакого смысла. Об этом в своем Telegram-канале заявил находящийся в СИЗО по обвинению в государственной измене депутат Верховной рады Александр Дубинский.

Он подчеркнул, что через 10 месяцев, когда Киев получит шведские самолеты, потери Вооруженных сил Украины составят не менее 100 тыс. человек. Дубинский напомнил, что бельгийские истребители F-16 не могут доехать до Украины уже больше двух лет. Где же спустя 10 месяцев будет проходить линия фронта, отметил депутат, никто не знает.

По мнению парламентария, заявления о поставках западного оружия Украине являются очередным «пиаром на крови», поскольку киевские власти будут использовать эту информацию для продолжения боевых действий вместо того, чтобы предпринять необходимые для их завершения шаги.

30 мая военный эксперт Института права и национальной безопасности РАНХиГС Александр Степанов заявил, что Швеция рассматривает Украину в качестве полигона для проверки характеристик и боевых возможностей истребителей Gripen.

Ранее стало известно, сколько миллиардов потратила Швеция на Украину.

 
