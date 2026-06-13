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Армия

Российские военные уничтожили немецкий танк в зоне СВО

ВСУ потеряли немецкий танк Leopard-2 в зоне ответственности группировки «Юг»
Mindaugas Kulbis/AP

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в зоне ответственности группировки российских войск «Юг» потеряли танк Leopard-2 немецкого производства. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ в «Макс».

Кроме того, противник потерял 3 боевые бронированные машины, 13 автомобилей, 3 орудия полевой артиллерии, а также до 115 военнослужащих.

Еще один танк Leopard ВСУ потеряли в начале июня. Техника была поражена так же в зоне ответственности группировки «Юг».

До этого военный эксперт Андрей Марочко на основе анализа сведений Минобороны России сообщил, что потери ВСУ, включая иностранных наемников, за май составили более 31 тыс. человек. Кроме того, российские подразделения уничтожили два танка, свыше десяти боевых машин РСЗО, две роботизированные платформы РСЗО, зенитную самоходную установку Gepard, 262 орудия полевой артиллерии, 195 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, почти 13,5 тысячи БПЛА различных типов и более 2,6 тыс. единиц боевой техники украинских войск.

Ранее в Минобороны РФ подсчитали количество сбитых за сутки авиабомб и дронов ВСУ.

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