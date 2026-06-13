В Минобороны РФ подсчитали количество сбитых за сутки авиабомб и дронов ВСУ

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за сутки сбили 15 управляемых авиабомб и 540 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) самолетного типа. Об этом сообщили в министерстве обороны РФ.

По данным ведомства, всего с начала специальной военной операции (СВО) российские военные и силы ПВО уничтожили более 160 тысяч вражеских дронов, 671 самолет, 284 вертолета, почти 30 тысяч танков, 1736 боевых машин реактивных систем залпового огня и пр.

В конце мая президент Украины Владимир Зеленский пообещал увеличить количество дальнобойных ударов по территории России в июне.

Президент РФ Владимир Путин выразил мнение, что ВСУ увеличивают количество беспилотников для ударов вглубь России, чтобы внести раскол в российское общество, нанести моральный и экономический ущерб, а также посеять растерянность среди граждан России. Глава государства подчеркнул, что у Киева «ничего не получится».

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