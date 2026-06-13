В Литве объявили тревогу из-за летательного объекта в небе

Истребители НАТО подняли в небо из-за подозрительной активности в воздушном пространстве Литвы. Об этом сообщил литовский телеканал TV3.

В районе Вильнюсского уезда временно объявлялся «желтый» уровень воздушной угрозы. По данным национального вещателя LRT, причиной стал «радиолокационный сигнал, характерный для беспилотных летательных аппаратов». Вскоре предупреждение отменили.

Министр национальной обороны Литвы Робертас Каунас в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) уточнил, что летательный объект был идентифицирован как метеорологический зонд. Глава оборонного ведомства поблагодарил военных за оперативную реакцию после обнаружения потенциально опасного объекта. Он подтвердил, что на данный момент угроза в воздухе устранена.

В июне Киев предложил направить экспертные группы и необходимую технику в страны Балтии в рамках соглашения по беспилотникам. По словам украинского президента Владимира Зеленского, этот документ поможет решить проблемы с дронами над Прибалтикой. Соответствующее соглашение уже было подписано между Украиной и Латвией. Какую угрозу для России представляет это предложение и стоит ли ожидать усиление атак БПЛА — в материале «Газеты.Ru».

Ранее премьер Швеции призвал страны НАТО «не скулить», а помогать Украине точнее направлять дроны-камикадзе в сторону России.