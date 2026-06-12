В Иране заявили, что меморандум с США может быть подписан в ближайшие дни

Арагчи: соглашение межд США и Ираном могут подписать через несколько дней

Соглашение между США и Ираном об урегулировании конфликта могут подписать в ближайшие дни в цифровом формате. Об этом заявил иранский министр иностранных дел Аббас Арагчи в эфире государственного телевидения, передает РИА Новости.

«Если будет проведен заключительный этап переговоров, то соглашение будет подписано обеими сторонами дистанционно. Возможно, это произойдет в течение нескольких следующих дней», — сказал глава МИД РФ.

Он также заявил, что переговоры о финальном соглашении не состоятся, если не будет выполнено то, что указано в документе.

До этого иранское агентство Mehr представило проект соглашения об урегулировании конфликта между сторонами конфликта. Меморандум состоит из 14 пунктов, которые предусматривают, в частности, снятие морской блокады, вывод американских сил, разморозку $12 млрд, приостановку действия нефтяных санкций и организацию переговоров по атому. Президент США допустил, что подписание соглашения может состояться уже в эти выходные в Европе.

Ранее ОАЭ разморозили для Ирана первые миллиарды, заблокированные из-за США.