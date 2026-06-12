Брянскую область атаковали десятки БПЛА, есть раненые

В Брянской области местный житель не выжил при атаке дрона-камикадзе

Брянскую область атаковали 62 БПЛА, их нейтрализовали средства ПВО (противовоздушной обороны), подразделения Росгвардии и добровольцы бригады «БАРС-Брянск», сообщает в Telegram-канале региональное правительство.

Власти напомнили местным жителям, что нельзя приближаться к опасным и незнакомым предметам. При их обнаружении нужно звонить по номеру 112.

Врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук написал в Telegram, что в городе Стародуб женщина была ранена при налете FPV-дрона (от англ. First Person View; оснащен камерой и передает видео в реальном времени на устройство пилота). Ее доставили в больницу.

В поселке Суземка двое жителей пострадали при налете дрона-камикадзе. Один из них не выжил из-за тяжести ранения, добавил чиновник. Он призвал жителей приграничья соблюдать меры безопасности.

До этого Минобороны РФ заявило, что силы ПВО за 12 часов уничтожили над 12 регионами страны и Азовским морем 185 беспилотников ВСУ самолетного типа. Налеты дронов произошли в период с 8:00 до 20:00. БПЛА атаковали в том числе Брянскую область.

Ранее «Газета.Ru» разобралась, могут ли наземные дроны полностью заменить солдат ВСУ.