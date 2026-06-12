Путин почтил минутой молчания память Героя России Нарана Очир-Горяева

На встрече с участниками СВО президент России Владимир Путин предложил почтить минутой молчания память Героя России Нарана Очир-Горяева, погибшего в зоне специальной военной операции. Об этом пишет РИА Новости.

«К сожалению, мы теряем и таких людей. Давайте и его (Героя России Нарана Очир-Горяева. — прим. ред.), и других ребят, которые ушли, отдав жизнь за Родину, за Россию, почтим минутой молчания», — заявил глава государства.

В начале июня глава Калмыкии Бату Хасиков сообщил о гибели уроженца республики, Героя России Нарана Очир-Горяева. Он погиб при выполнении боевых задач в ходе СВО.

Хасиков отметил, что Очир-Горяев был истинным воином и офицером с высокими моральными принципами, олицетворяя мужество и верность присяге. С самого начала специальной военной операции он находился на передовой и принимал участие в освобождении таких населенных пунктов, как Соледар и Северск.

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