Стали известны последние слова Героя России Купова, закрывшего собой товарища

Детдомовец из Кемеровской области Михаил Купов, который во время выполнения задания в зоне специальной военной операции (СВО) закрыл товарища от украинских дронов, в последние мгновения жизни поблагодарил сослуживцев за работу. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на одного из членов отряда, которым командовал Купов.

По данным агентства, в операции участвовали десантники группировки российских войск «Север». В марте прошлого года они за несколько дней взяли под контроль две лесополосы в тылу Вооруженных сил Украины (ВСУ), но при отходе подверглись атаке беспилотников.

»[Купов] получил ранение. Фраза его сказана была в эфир, последние слова: «Пацаны, всем спасибо за работу, всех люблю, всех обнял, ну и передайте привет супруге», — рассказал военный.

Указом президента РФ Владимира Путина от 28 ноября 2025 года за проявленные мужество и героизм Михаилу Купову было присвоено звание Героя России. Родные мужчины получили медаль «Золотая звезда» в январе.

Как рассказал губернатор Кемеровской области Илья Середюк, школе в Белово — родном городе отдавшего жизнь военнослужащего — было присвоено его имя. Купов является единственным участником СВО из этого населенного пункта, удостоенным звания Героя России.

Ранее двое российских штурмовиков полмесяца удерживали позиции в тылу ВСУ.