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Белоусов назвал число дронов-доставщиков, которые поступят на передовую в 2026 году

Белоусов: около 20 тысяч дронов-доставщиков поступят на передовую в 2026 году
Минобороны России

Около 20 тысяч беспилотников, способных переносить от 10 до 40 килограмм, поступят в войска для доставки на линию боевого сопротивления в 2026 году. Об этом заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов на встрече президента России Владимира Путина с участниками специальной военной операции (СВО), пишет РИА Новости.

«У нас в этом году около 20 тысяч таких (беспилотников — прим. ред.) будет поставлено в войска», — сказал глава Минобороны.

По его словам, Россия производит более 10 моделей таких дронов-доставщиков.

Путин отметил, что Россия очень активно работает над производством FPV-дронов и беспилотников с искусственным интеллектом.

Глава государства добавил, что проблема с дронами на передовой понятна — они «как мухи висят» над головами российских бойцов. Он назвал борьбу с БПЛА одной из важнейших задач.

28 мая Белоусов посетил группировку войск «Запад» и заслушал доклады командования о текущей обстановке в зонах ответственности. Командующий группировкой генерал-полковник Сергей Кузовлев доложил министру о действиях войск на линии соприкосновения и характере действий противника. В частности, речь шла об особенностях применения ударных беспилотников и дронов для доставки провизии и боекомплекта штурмовым группам. Белоусов поручил наращивать эффективность применения ударных БПЛА, а также темпы продвижения «Запада».

Ранее Путин назвал численность российской группировки в зоне СВО.

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