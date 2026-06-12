В Финляндии появятся подразделения по борьбе с дронами

В Финляндии намерены создать спецподразделения по борьбе с БПЛА

В Финляндии намерены создать подразделения по борьбе с беспилотниками. Об этом заявил инспектор сил противовоздушной обороны (ПВО) Мано-Микаэль Нокелайнен, передает издание Ruotuväki.

«В будущем в силах обороны будут созданы отдельные подразделения по борьбе с беспилотниками, которые будут оснащены разнообразными средствами защиты от угрозы дронов», — сказал он.

При этом Нокелайнен отметил, что поступающим на службу призывникам придется подождать несколько лет, поскольку обучать в такие подразделения не будут в 2026 и 2027 годах.

1 июня газета Helsingin Sanomat со ссылкой на свои источники сообщила, что Украина по ошибке направила ударные беспилотники в сторону Финляндии.

Согласно информации издания, киевские власти сами уведомили Хельсинки о том, что дроны со взрывчатыми веществами были случайно направлены в финское воздушное пространство. В связи с инцидентом Министерство внутренних дел Финляндии экстренно рекомендовало жителям региона Уусимаа укрыться в помещениях из-за возможной угрозы атаки с воздуха.

В мае финский эксперт Сакари Линден выступил с предложением, согласно которому Финляндия и государства Прибалтики должны ликвидировать любые украинские беспилотники, нарушающие их воздушные границы, в случае если Киев не прекратит практику подобных запусков.

Ранее Россия пригрозила Финляндии последствиями за предоставление неба для беспилотников ВСУ.