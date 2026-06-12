Девять районов Донецка остались без воды из-за ударов ВСУ по энергообъектам

Кулемзин: в результате атаки ВСУ без воды остались девять районов Донецка

В Донецке в результате удара со стороны Вооруженных сил Украины по энергетическим объектам была отключена фильтровальная станция, что привело к отсутствию водоснабжения в девяти районах города. Об этом сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин через мессенджер «Макс».

«В результате атаки на энергетическую инфраструктуру обесточена фильтровальная станция и частично прекращена подача воды в Буденновский, Ворошиловский, Калининский, Киевский, Кировский, Куйбышевский, Ленинский, Петровский, Пролетарский районы», – отметил градоначальник со ссылкой на информацию от ГУП ДНР «Вода Донбасса».

По его словам, на местах уже работают специалисты, которые пытаются восстановить работу объектов после возвращения электричества.

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