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Армия

Девять районов Донецка остались без воды из-за ударов ВСУ по энергообъектам

Кулемзин: в результате атаки ВСУ без воды остались девять районов Донецка
Илья Питалев/РИА Новости

В Донецке в результате удара со стороны Вооруженных сил Украины по энергетическим объектам была отключена фильтровальная станция, что привело к отсутствию водоснабжения в девяти районах города. Об этом сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин через мессенджер «Макс».

«В результате атаки на энергетическую инфраструктуру обесточена фильтровальная станция и частично прекращена подача воды в Буденновский, Ворошиловский, Калининский, Киевский, Кировский, Куйбышевский, Ленинский, Петровский, Пролетарский районы», – отметил градоначальник со ссылкой на информацию от ГУП ДНР «Вода Донбасса».

По его словам, на местах уже работают специалисты, которые пытаются восстановить работу объектов после возвращения электричества.

12 июня здание администрации города Энергодар подверглось воздушной атаке со стороны Вооруженных сил Украины. В результате происшествия никто не пострадал

Ранее в Минобороны назвали число сбитых за неделю воздушных целей ВСУ.

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