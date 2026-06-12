МО: ПВО за семь дней сбила четыре ракеты «Фламинго», 74 бомбы и почти 5 тыс.БПЛА

Российские средства ПВО сбили в течение недели четыре крылатые ракеты «Фламинго», 74 управляемые авиабомбы и 4 776 беспилотников самолетного типа Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом говорится в ежедневной сводке Минобороны РФ.

Кроме того, в за семь дней были уничтожены 11 реактивных снарядов американской системы залпового огня HIMARS.

С 6 по 12 июня Вооруженные Силы Российской Федерации (ВС РФ) также нанесли семь ударов возмездия по инфраструктуре Украины, используемой в интересах украинской армии.

В ведомстве уточнили, что российские силы нанесли два массированных и пять групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами. В результате ударов поражены объекты топливно-энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры, используемые ВСУ, военные аэродромы, склады боеприпасов, места сборки, хранения, подготовки и запуска беспилотников дальнего действия и безэкипажных катеров, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.

До этого член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник заявил, что Россия отвечает на все удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по законам войны. Он подчеркнул, что российская сторона бьет только по военным объектам и логистическим цепочкам, не уподобляясь террористическим наклонностям Киева, который атакует мирное население.

Ранее силы ПВО отразили ночную атаку ВСУ в 16 регионах России.