Для привлечения женщин в отряд беспилотников «Небесная Мара» украинской армии активно используются социальные сети. Об этом ТАСС рассказали в силовых структурах Российской Федерации.

По словам собеседника агентства, женщины-операторы дронов из состава «Небесной Мары» регулярно выкладывают видео своей работы в соцсетях для собственного пиара, чтобы привлечь женский контингент в Вооруженные силы Украины (ВСУ).

Он отметил, что такой пропаганде подвергаются женщины в возрасте от 25 до 35 лет, поскольку они являются активными пользователями социальных сетей. Кроме того, этот милитари-тренд моден среди женщин.

31 мая беженка из Красноармейска рассказала о женщинах-операторах беспилотных летательных аппаратов ВСУ, которые, по ее словам, проживали в соседнем доме и регулярно запускали оттуда дроны. Беженка утверждает, что женщины выглядели неадекватно. Она отметила, что их состояние производило впечатление алкогольного или наркотического опьянения.

Ранее сообщалось, что ВСУ начали отправлять на штурмы женщин на велосипедах.