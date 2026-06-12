В Татарстане выросло число пострадавших после попадания дрона в жилой дом

Минздрав: число пострадавших при попадании БПЛА в дом в Нижнекамске выросло до 4

Число пострадавших после попадания украинского беспилотника в дом в Нижнекамске в Татарстане выросло до четырех человек. Об этом сообщил глава Минздрава региона Альмир Абашев в мессенджере «Макс».

По его словам, пострадавших госпитализировали в Нижнекамскую центральную районную многопрофильную больницу. Состояние троих оценивается как «удовлетворительное, с острой реакцией на стресс». У четвертого пациента диагностировано осколочное ранение нижней челюсти. Его переводят в хирургическое отделение. Врачи оценивают состояние как стабильное.

Утром 12 июня Закамский регион Татарстана подвергся массированной атаке беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). В результате один из БПЛА влетел в жилой дом. Жильцов оперативно эвакуировали, для них подготавливают пункт временного размещения.

Изначально глава республики Рустам Минниханов сообщал о трех пострадавших. Он отметил, что раненым оказывается медицинская помощь. Все необходимые службы находятся на местах, добавил он.

Ранее в Госдуме рассказали, как Россия отвечает на атаки ВСУ.